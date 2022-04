LBA OFF : 8 Temps – GOLDIE B x Femme Fatale Studio Palais de la bourse, 14 mai 2022, Marseille.

Pour la première fois depuis sa création, le Festival Le Bon Air entame une série d’événements OFF à travers Marseille et sa région. Main dans la main avec une sélection de lieux & partenaires locaux proches de ses valeurs, le Festival souhaite diversifier les plaisirs, rencontrer autrement son public et faire monter la tension avant les festivités des 3, 4 et 5 juin à La Friche La Belle De Mai. Dans le cadre de cet événement LBA OFF: 8 Temps ; Goldie B dialogue avec la création visuelle de Femme Fatale Studio afin de créer un show immersif et envoutant. Venez danser au son des platines et au milieu de projections grand format qui sauront vous embarquer dans l’univers de ces artistes. **8 TEMPS** 8 TEMPS est une série de performances mêlant des formes variées d’expressions artistiques au service de la créativité et de l’émerveillement. À la jonction du spectacle vivant et des arts numériques, ces représentations, inédites et immersives, invitent le public à découvrir les artistes du territoire autrement. 8 rendez-vous thématiques et expérimentaux se tiendront ainsi dans l’enceinte du Palais de la Bourse, un samedi sur deux jusqu’en juillet. **GOLDIE B** Productrice multi-instrumentiste, chanteuse, MC et DJ, GOLDIE B est de ce genre d’artiste pluridisciplinaire dont l’énergie envoûte et captive. Son répertoire est global, percussif, majoritairement influencé par la scène uk bass, jungle, nu jazz et breakbeat. Elle est cofondatrice, avec le DJ et producteur Kumanope, du jeune label marseillais Omakase sur lequel est paru son premier EP (sous MBKONG en mars 2019). Elle y signe le titre «In the Eyes» avec sa belle voix soul et sa patte de productrice downtempo et élégante. En 2022 elle sort un nouvel EP de son titre “Blue Dawn” remixé pour les dancefloors. Elle s’affiche en DJ set sur les scènes de festivals majeurs comme Peacock Society, Le Bon Air, Marsatac, mais aussi au Rex, Point Ephémère, Tropisme… **Femme Fatale** Femme Fatale est un studio spécialisé dans la production d’expériences audiovisuelles, interactives et immersives. À la lisière de l’art, du design et de la technologie, le studio conçoit, réalise et produit des oeuvres originales pour le grand public. Des installations in situ, aux interfaces interactives en ligne, en passant par la production de contenu (motion design, 3D, illustration, animation…) et les narrations en Réalité Virtuelle et Réalité Augmentée, Femme Fatale Studio développe des univers inédits en maitrisant de bout en bout la conception, la direction artistique et le développement technique. Plus d’informations sur : [https://www.femmefatale.paris/](https://www.femmefatale.paris/) LinkedIn : [https://www.linkedin.com/company/femme-fatale](https://www.linkedin.com/company/femme-fatale) Instagram : [https://www.instagram.com/femmefatale_paris](https://www.instagram.com/femmefatale_paris) ——————————————— Infos pratiques : Billetterie : [https://bit.ly/Billetterie8temps](https://bit.ly/Billetterie8temps) Ouverture des portes : 20H30 Début de la performance : 21h Fin de la performance : 23h Fermeture des portes : 23h30

8€

Palais de la bourse 9 La Canebière, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



