LAZZI Narbonne Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne

LAZZI Narbonne, 5 janvier 2023, Narbonne . LAZZI 2 Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne Aude

2023-01-05 19:00:00 19:00:00 – 2023-01-05 Narbonne

Aude 24 24 EUR Auteur de théâtre parmi les plus joués en France et à l’étranger, Fabrice Melquiot met sa plume au service de deux immenses comédiens : Philippe Torreton et Vincent Garanger. Dans un décor évoquant les ruines d’un cinéma en plein désert, deux hommes rêvent des films qui ont marqué leur vie. Des quarante mille titres de leur vidéoclub – le dernier au monde –, il n’en reste qu’une poignée : Spartacus, Le Parrain, Mulholland Drive… Les souvenirs défilent au gré des anecdotes, sans que l’esprit gouailleur des deux camarades cède à l’appel de la nostalgie. C’est que leur amitié se nourrit de lazzi, ces plaisanteries burlesques venues de la commedia dell’arte, qui transforment leurs échanges en répliques de films !

Une comédie mélancolique, une rêverie cinéphile, et surtout… une belle histoire d'amitié.

