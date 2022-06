Lazzi

Lazzi, 14 décembre 2022, . Lazzi



2022-12-14 20:00:00 – 2022-12-14 15 15 EUR Durée 1h40

Création en septembre 2022 aux Bouffes du Nord Une comédie écrite pour deux amis, Philippe Torreton et Vincent Garanger, par Fabrice Melquiot. Durée 1h40

Création en septembre 2022 aux Bouffes du Nord Une comédie écrite pour deux amis, Philippe Torreton et Vincent Garanger, par Fabrice Melquiot. Durée 1h40

Création en septembre 2022 aux Bouffes du Nord Une comédie écrite pour deux amis, Philippe Torreton et Vincent Garanger, par Fabrice Melquiot. dernière mise à jour : 2022-06-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville