Lazy Cat Blum Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Lazy Cat Blum, 5 février 2022, Marseille. Lazy Cat

Blum, le samedi 5 février à 19:00

Une belle formation de trois chanteurs musiciens composée par Elodie à la guitare, Fred au clavier et aux arrangements et Sophie aux percussions sur un répertoire de reprises français et anglais des années 70 à nos jours.

Entrée libre

♫♫♫ Blum 125 La Canebière, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T19:00:00 2022-02-05T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Blum Adresse 125 La Canebière, 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Blum Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Blum Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Lazy Cat Blum 2022-02-05 was last modified: by Lazy Cat Blum Blum 5 février 2022 Blum Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône