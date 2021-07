Besain Besain Besain, Jura L’azuré, la gentiane et la zone humide Besain Besain Catégories d’évènement: Besain

L’azuré, la gentiane et la zone humide Stand, sortie et randonnée nature (4h) La nature s’invite à la fête du lac organisée par la commune de Besain. Un moment convivial où le Conservatoire vous propose des sorties découverte, en partenariat avec la Communauté de communes Arbois Poligny Salins Coeur du Jura. Peut-être aurez vous la chance de croiser les habitants de la zone humide au détour d’un touradon de molinie ! Inscription obligatoire pour la sortie nature (départ à 14, durée 1h) et la randonnée nature (départ à 15h, durée 2h30) : animation@cen-franchecomte.org ou 06 26 44 09 91 Merci de prendre connaissance des règles que nous vous proposons pour une animation nature réussie en temps de covid-19. En partenariat avec la commune de Besain et la Communauté de communes Arbois Poligny Salins Coeur du Jura. animation@cen-franchecomte.org http://cen-franchecomte.org/l-azure-la-gentiane-et-la-zone-humide-art483 Dimanche 18 juillet à partir de 14h

