Lazovná 9, 97558 Banská Bystrica Banská Bystrica Catégories d’Évènement: Banská Bystrica

District of Banská Bystrica

Lazovná 9, 97558 Banská Bystrica, 2 juin 2023, Banská Bystrica. Vendredi 2 juin, 10h00 Lazovná 9, 97558 Banská Bystrica Lazovná 9, 97558 Banská Bystrica Banská Bystrica, Lazovná 9 Banská Bystrica 974 04 Banská Bystrica District of Banská Bystrica Banská Bystrica Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T17:00:00+02:00

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T17:00:00+02:00 © ŠVK BB

Détails Catégories d’Évènement: Banská Bystrica, District of Banská Bystrica Autres Lieu Lazovná 9, 97558 Banská Bystrica Adresse Banská Bystrica, Lazovná 9 Ville Banská Bystrica Departement District of Banská Bystrica Age min 5 Age max 99 Lieu Ville Lazovná 9, 97558 Banská Bystrica Banská Bystrica

Lazovná 9, 97558 Banská Bystrica Banská Bystrica District of Banská Bystrica https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/banska bystrica/

Lazovná 9, 97558 Banská Bystrica 2023-06-02 was last modified: by Lazovná 9, 97558 Banská Bystrica Lazovná 9, 97558 Banská Bystrica 2 juin 2023 97558 Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Lazovná 9

Banská Bystrica District of Banská Bystrica