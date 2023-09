Je pars sans moi L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian Antony, 11 septembre 2023, Antony.

Je pars sans moi 12 septembre et 29 novembre L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian

Je pars sans moi

Conception et mise en scène Isabelle Lafon

Avec Johanna Korthals Altès et Isabelle Lafon

Une femme internée à Sainte-Anne a écrit en 1882 un texte : Impressions d’une hallucinée, parlant d’elle comme si elle était une autre. Elle s’adresse à nous, éperdument, à nous qui l’écoutons.

De ce récit passé, d’une étrangeté et d’une délicatesse rare, nous poursuivrons l’histoire, ou les histoires jusqu’aujourd’hui en 2023.

Nous ne cherchons pas à cerner la folie ou à entrer dans des catégories qui ne nous concernent pas.

On pourrait appeler cela des confidences éclatées, subversives, fragiles, furieuses parfois, des petits éclats de verre.

Et si nous, femmes et comédiennes, ne faisions que traverser notre rapport intime et personnel à la folie. Qui est « folle » ? Qui ne l’est pas ? Qui écoute qui ? Reste un terrain mouvant, où les rôles sont susceptible à tout moment de s’inverser.

Isabelle Lafon

L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian 13 rue Maurice Labrousse – 92160 Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « les.merveilleuses@free.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0620518726 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.isabelle-lafon.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://l-azimut.fr/evenements/je-pars-sans-moi/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-12T01:00:00+02:00 – 2023-09-12T01:30:00+02:00

2023-11-29T20:30:00+01:00 – 2023-11-29T21:30:00+01:00

je pars sans moi Isabelle Lafon

galerie Lumière des Roses