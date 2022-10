ANIMA L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian Antony Catégories d’évènement: Antony

Tarif plein : 20€ / réduit : 15€ / super réduit : 10€

01 41 87 20 84 https://l-azimut.fr/ https://www.facebook.com/LAzimut.fr;https://twitter.com/l_azimut;https://www.instagram.com/lazimut_/ À deux pas de la gare RER d’Antony, le nouveau théâtre offre une belle salle modulable de 442 à 700 places et un parvis pour accueillir les spectacles en plein air. Sur trois immenses écrans, on découvre des films de Noémie Goudal et Maëlle Poésy, tournés spécialement pour cette création et inspirés de la paléo-climatologie. On voyage à travers ces images en écoutant la musique planante de Chloé Thévenin, et l’on retient son souffle lorsqu’apparaît l’équilibriste Mathilde Van Volsem en suspension !

