La Crèche Samedi 18 mars 2023, 20h00 L'Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian

Tarif plein : 20€ / réduit : 15€ / super réduit : 10€

L'Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian 13 rue Maurice Labrousse, 92160 Antony

À deux pas de la gare RER d'Antony, le nouveau théâtre offre une belle salle modulable de 442 à 700 places et un parvis pour accueillir les spectacles en plein air. Yasmina, employée modèle d'une crèche d'un quartier populaire, revient travailler après un congé parental. Devant son refus d'enlever son voile islamique, Francisca, la directrice, la congédie. La machine médiatique se met en branle…

