Tarif plein : 20€ / réduit : 15€ / super réduit : 10€

Rue Georges Suant, 92160 Antony
Antony 92160 Hauts-de-Seine
Île-de-France

01 41 87 20 84
https://l-azimut.fr/

Ce terrain de 4400 mètres carrés à ciel ouvert est dédié au cirque contemporain sous chapiteau. Il accueille des compagnies qui y créent ou présentent leurs spectacles.

Véro, c'est une femme comme tout le monde, qui n'aurait même pas osé devenir gérante d'un Franprix… mais qui ira jusqu'à devenir reine d'Angleterre ! Avec cette pièce regorgeant de rebondissements, de larmes, de sang et de magie, les 26000 couverts renouent avec la grande tradition du mélodrame, ici trempé dans un humour au dix-millième degré.

