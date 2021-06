Saint-Germain-en-Laye Au Kiosque - Dans les jardins du Domaine national de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye, Yvelines Lazcar Volcano en concert au Kiosque, dans le parc du Château de Saint-Germain-en-Laye Au Kiosque – Dans les jardins du Domaine national de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye

Après une résidence de 5 jours à La CLEF en avril dernier, les 8 membres de **Lazcar Volcano** reviennent pour se produire en plein air dans le cadre de **l’Eté Culturel**. Un concert organisé en partenariat avec la Ville ! Rejoignez-nous au **Kiosque à musique**, dans les jardins du Domaine National de St-Germain. Cette **fanfare tout terrain** (sousaphone, trombone, saxophones, trompette, percussions, guitare…), tantôt brass band de la Nouvelle Orléans jouant de la zamba, tantôt backing band de rappeur ou encore groupe d’afrobeat, est prête à tout pour vous faire danser sur les **rythmes du monde** ! « El Apagon » – Composition originale [[https://youtu.be/OU6udUxjgtE](https://youtu.be/OU6udUxjgtE)](https://youtu.be/OU6udUxjgtE) [Facebook](https://www.facebook.com/lazcarvolcano/) [Autres vidéos](https://www.mafanfare.com/fr/fanfares/lazcar-volcano)

A la recherche de la moindre pépite de golden groove, ce brass band survolté est prêt à vous faire voyager de Rio de Janeiro à la Louisiane en passant par Lagos ou la Réunion ! Au Kiosque – Dans les jardins du Domaine national de Saint-Germain-en-Laye Esplanade du Château, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines

