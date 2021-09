LAZARUS + NOS PETITS PENCHANTS Théâtre des Quatre Saisons, 27 novembre 2021, Gradignan.

LAZARUS + NOS PETITS PENCHANTS

Théâtre des Quatre Saisons, le samedi 27 novembre à 19:00

LAZARUS // Cie Les Chevaliers d’Industrie Dans votre ville, et rien que pour vos yeux, va avoir lieu la plus invraisemblable séance de prestidigitation. Car elle sera animée par le seul et l’unique Lazarus Bartabak, « l’homme au sourire d’or ». Devant vos yeux hallucinés, il fera apparaître les animaux les plus exotiques, il jonglera avec le danger et vous présentera Fosco, la seule marionnette au monde capable de lire la pensée humaine. Cette jeune compagnie mêle les arts dont la ventriloquie, avec une inventivité et une habileté déconcertantes. NOS PETITS PENCHANTS // Cie Des fourmis dans la lanterne Victor est populaire, il est beau. Il semble avoir atteint le bonheur. Pour cela, Ptolémé lui voue une admiration sans limites. Alfred, lui, est persuadé de le trouver en possédant toujours plus. Rosie, la brebis galeuse de l’immeuble, semble y avoir renoncé et refuse de se forcer à montrer le contraire. Balthazar, le nouveau venu, s’interroge. Qu’est-ce que le bonheur ? Qu’est-ce qui nous rend heureux ? Est-on obligé de l’être ? À la manière de petites fourmis, les marionnettistes bricolent et bidouillent avec minutie pour nous proposer un univers et un récit pleins de poésie que chacun interprétera à sa façon.

Tarifs : de 5 à 20€

Deux spectacles de théâtre de marionnettes pour la même soirée !

Théâtre des Quatre Saisons Parc de Mandavit Gradignan Moulineau Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T19:00:00 2021-11-27T22:00:00