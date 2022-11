LAZARR ELECTRO

LAZARR ELECTRO, 15 décembre 2022



2022-12-15 – 2022-12-15 Leur univers sonore est sublimé par un graphisme anthropo-morphe et tribal : Paul Vivien réalise en temps réel une performance visuelle qui favorise l’immersion et nourrit les sens. Il en résulte un voyage res-sourçant qui embarque le public dans une transe communicative ! Duo Electro Organic instrumental.

Les synthétiseurs analogiques de Léo Buffet ré-pondent aux guitares de Luc Debehogne dans une symbiose surprenante entre instruments acous-tiques et sonorités électroniques. dernière mise à jour : 2022-11-18 par

