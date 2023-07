CORSICA ART FAIR – 5° SALON AUTOMNE Lazaret Ollandini – Musée Marc Petit Ajaccio, 15 septembre 2023, Ajaccio.

CORSICA ART FAIR – 5° SALON AUTOMNE 15 – 17 septembre Lazaret Ollandini – Musée Marc Petit

Corsica Art Fair revient au Lazaret Ollandini – Musée Marc Petit d’Ajaccio, durant les Journées Européennes du Patrimoine, du 15 au 17 septembre 2023 à Ajaccio, avec comme invité d’honneur Jean-marie Zacchi, artiste peintre mondialement connu, Chevalier de la Légion d’Honneur, qui fêtera ses 60 ans de carrière, Paule-France Luciani, gérante de la Galerie du Marais – Place des Vosges à Paris et Tatiania Lysac-Polishuk, dernière épouse de l’artiste peintre Oscar Rabin.

Au programme expo collective, art créatif, animation musicale.

Samedi 16 à 15 h : Conférence de Mr Ollandini François sur l’historique du Lazaret – Ollandini – Musée Marc Petit.

Dimanche 17 à 15 h :

Table ronde autour de l’art dans les Musées en compagnie de Jean-Marie et Tatiana

Pour les artistes : les galeries, les salons d’aujourd’hui, les enjeux de demain, avec Paule France Luciani et nos hôtes.

Entrée gratuite !

Contact : Stéphanie Girard – 06 23 73 43 52

Lazaret Ollandini – Musée Marc Petit Quartier Aspretto, chem Lazaret, 20090 Ajaccio Ajaccio 20090 Corse-du-Sud Corse 06 23 73 43 52 https://www.gs-event.fr https://www.facebook.com/girard.stephanie.3158 https://www.gs-event.fr Lazaret Ollandini – Musée Marc Petit Bus 1, parking 250 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:30:00+02:00 – 2023-09-15T22:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00

@SG – G.VENTS