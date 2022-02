Lazaret – Chris Daniel L’intermediaire Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Lazaret – Chris Daniel L’intermediaire, 12 mars 2022, Marseille. Lazaret – Chris Daniel

L’intermediaire, le samedi 12 mars à 20:00

Folk pop Lazaret Trio folk-country blues , des chansons en Français, Russe, Anglais . Chris Daniel Chanteur, guitariste, folk singer sous influence Neil Young, Bob Dylan, fan de classic rock et de belles mélodies. [https://www.youtube.com/watch?v=3AcEyrqN5Hs&t=2s](https://www.youtube.com/watch?v=3AcEyrqN5Hs&t=2s) ♫♫♫ L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T20:00:00 2022-03-12T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu L'intermediaire Adresse 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville L'intermediaire Marseille Departement Bouches-du-Rhône

L'intermediaire Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Lazaret – Chris Daniel L’intermediaire 2022-03-12 was last modified: by Lazaret – Chris Daniel L’intermediaire L'intermediaire 12 mars 2022 L'intermediaire Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône