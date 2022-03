Layup Basket Days – Orléans gymnase Victor Fouillade Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Layup Basket Days – Orléans gymnase Victor Fouillade, 20 mars 2022, Orléans. Layup Basket Days – Orléans

gymnase Victor Fouillade, le dimanche 20 mars à 09:30

Layup Basket Days – Orléans C’est officiel, les Layup Basket Days d’Orléans se tiendront le dimanche 20 mars au Gymnase Victor Fouillade ! Layup Basket Days, c’est un tournoi national amateur 3×3 organisé chaque mois par la marque Layup dans une grande ville française. Les vainqueurs seront ensuite invités à Paris en juillet 2022 pour affronter les vainqueurs des autres villes. C’est là-bas que nous découvrirons enfin qui sont les grands vainqueurs des Layup Basket Days édition 2021/2022 ! Lots : Des produits de la marque Layup Adresse : GYMNASE VICTOR FOUILLADE rue Jean Bouin 45000 Orléans

Participation : 10€ / joueur

Layup Basket Days – Orléans gymnase Victor Fouillade rue Jean Bouin, Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-20T09:30:00 2022-03-20T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu gymnase Victor Fouillade Adresse rue Jean Bouin, Orléans Ville Orléans lieuville gymnase Victor Fouillade Orléans Departement Loiret

gymnase Victor Fouillade Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Layup Basket Days – Orléans gymnase Victor Fouillade 2022-03-20 was last modified: by Layup Basket Days – Orléans gymnase Victor Fouillade gymnase Victor Fouillade 20 mars 2022 gymnase Victor Fouillade Orléans orléans

Orléans Loiret