SANGRIA GRATUITE en concert à LAYRAC jeudi 26 mai Esplanade Charles de Gaulle 47390 LAYRAC, 26 mai 2022 19:00, Layrac. Jeudi 26 mai, 19h00 Sur place Entrée 20 € 06 78 39 21 38, 06 70 16 70 21 SANGRIA GRATUITE en concert à LAYRAC, jeudi 26 mai à 21h30 SANGRIA GRATUITE en concert à LAYRAC, jeudi 26 mai Sangria Gratuite est de retour à Layrac pour un nouveau concert de folie !!!!

Avec Djafull en 1ere partie, une canicule est annoncée le jeudi 26 mai à Layrac !!! Les billets pour les concerts sont toujours disponible au Carrefour contact de Layrac et le tabac presse de Layrac ou par téléphone au 06 78 39 21 38 ou 06 70 16 70 21. Esplanade Charles de Gaulle 47390 LAYRAC 47390 LAYRAC 47390 Layrac Lot-et-Garonne jeudi 26 mai – 19h00 à 23h59

