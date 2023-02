LAYE KOUYATÉ + INDAWA + ELEVEN FUNZZ, 7 avril 2023, Carcassonne .

LAYE KOUYATÉ + INDAWA + ELEVEN FUNZZ

37 Rue Trivalle Carcassonne Aude

2023-04-07 21:00:00 – 2023-04-07

Carcassonne

Aude

FESTIVAL RÉSERVOIR D’ARTISTES

Organisé par le G.I.S.C : L’association GISC, «Groupe Intervenant Spectacle Concert» depuis 2006, met en place des actions humanitaires et solidaires dans un projet intitulé «Réservoir d’artistes». Ce projet a pour but que chaque intervenant réalise une ou plusieurs actions artistiques ou musicales axées sur la lutte contre l’isolement des personnes dépendantes et l’accès à la scène pour promouvoir les artistes.

– Laye Kouyaté :

Né à Thiès au Sénégal, issu d’une grande famille de Griots musiciens, Abdoulaye Kouyaté, dit Laye Kouyaté, se forme à 16 ans aux chants traditionnels Mandingues, aux percussions et à la danse. Il intègre différentes troupes de quartiers de la Médina et d’autres ballets à travers le Sénégal. En 2001, sa rencontre avec le grand joueur de kora Ablaye Cissoko (qui deviendra son père spirituel) est pour lui comme une consécration. Il l’accompagne au chant et aux percussions dans différentes tournées en Afrique et en Europe. Après avoir créé de nombreux groupes, il enregistre deux singles : BOROM KER et GOREL. En novembre 2014 sort l’album DEGGLU, voyage poétique entre l’Afrique et l’Occident, où se rencontrent les racines sénégalaises et le modernisme européen …

– Indawa :

Autrice, compositrice et interprète, Indawa chante depuis toujours. À 15 ans, alors que qu’elle résidait à Carcassonne, elle écrit sa première chanson et commence à se produire en concert sur les scènes Carcassonnaises. Après avoir laissé de côté sa guitare pendant trois ans pour se consacrer à ses études, c’est fraîchement diplômée qu’elle débarque à Lyon : elle y rencontre alors le groupe « Groove Outside Lyon » qui fait des sessions d’improvisation sur les quais de Rhône. Sa dernière chanson s’appelle « Prayin' » et est le fruit d’une première collaboration avec le talentueux Clément Magaud, un pianiste rencontré sur Groove Outside Lyon. Avec plein de projets en cours, elle a hâte de vous retrouver sur scène !

– Eleven Funzz :

Réconciliant les standards du Jazz moderne, avec des arrangements des plus éclectiques sur des morceaux Funk influencés par les années 70-80, ces cinq musiciens passionnés, Jean-Jacques BARBE aux claviers, Nicolas VIALAN à la Batterie, Jean-Michel GORDO à la Basse, Damien ROCHEFORT aux Saxophones Ténor et Soprano, et David MOURET au Saxophone Alto, vous proposent une musique riche et sincère transcendant le Groove, où se mêlent savamment le Funk et le Jazz : le Funzz !

pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr +33 4 68 11 59 15 https://www.chapeaurouge.carcassonne.fr/

