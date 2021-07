Paris Place Marcel Achard Paris Lay Lay Place Marcel Achard Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le jeudi 22 juillet 2021

de 11h à 12h

gratuit

Lay lay est la vocalise du bercement, dans les chansons iraniennes. Elle évoque la douceur et accompagne le mouvement de bercer. Sandrine Monlezun aux percussions et chant et Théo Morel à la guitare et chant créent le duo Lay Lay en 2019, suite à la rencontre avec Mahsa Vahdat, grande chanteuse iranienne, dont Sandrine devient l’élève en 2017. Ils explorent un répertoire alliant les gushés, mélodies et tasnifs, ballades de la musique classique iranienne, les chants traditionnels de diverses régions (Khorassan, Lorestan) et les compositions originales de grands maîtres de chant comme Mohammed Reza Shajarian, Mahsa Vahdat. Concerts -> Musiques du Monde Place Marcel Achard Place Marcel Achard Paris 75019

