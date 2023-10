LA PERRUCHE d’Audrey Schebat Salle Louis Pergaud Laxou, 16 novembre 2023 20:30, Laxou.

LA PERRUCHE

Une comédie dramatique d’Audrey Schebat.

Par LES COMPLICES la compagnie théâtrale

Mise en scène par Bernard Raphaël.

Avec Olivia Neveux-Leherissey & Fabien Médina Jeudi 16 novembre, 20h30 1

RÉSUMÉ :

Un couple attend des amis pour le dîner, mais ceux-ci n’arriveront jamais… À chercher les raisons de cette absence, l’homme et la femme se disputent au sujet de leurs amis. Lui défend son collègue et elle, sa meilleure amie. Voilà comment un dîner tranquille se transforme en un match de boxe. Round après round, rebondissements après rebondissements, les retournements de situations pimentent ce huis clos grinçant, drôle et sensible.

LES COMPLICES la compagnie théâtrale est une troupe de théâtre amateur basée à Ennery (57).

Merci à la Ville de Laxou et Culture Laxou de nous avoir convié.

ENTRÉE :

Tarif Normal : 9€

Tarif Réduit : 5€

Tarif -12ans : Gratuit

RÉSERVATION & RENSEIGNEMENT :

+33 3 83 28 71 16

culture@laxou.fr

Salle Louis Pergaud 1 Place de la Liberté, 54520 Laxou Laxou 54520 Meurthe-et-Moselle