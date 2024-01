LA GUINGUETTE – JEUX ET FAMILLES EN FÊTE C.I.L.M Champ-le-Boeuf Laxou, dimanche 28 janvier 2024.

LA GUINGUETTE – JEUX ET FAMILLES EN FÊTE C.I.L.M Champ-le-Boeuf Laxou Meurthe-et-Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-01-28 14:00:00

fin : 2024-01-28 18:00:00

En 2024, le grand rendez-vous des ludothèques de Maxéville, “Jeux et Familles en fête”, se transforme en Guinguette de la Belle Époque !

Espaces ludiques pour tous les âges pour découvrir ou redécouvrir des jeux traditionnels et jeux anciens, des jeux en bois, des jeux de société familiaux, 1 mini-guinguette pour les plus jeunes, des jeux calmes ambiance sieste au bord de l’eau , des jeux de récré du début du XXe siècle…

Sans oublier des entre-sorts en déambulation et un coin lecture pour évoquer les bouquinistes !Tout public

0 EUR.

C.I.L.M Champ-le-Boeuf 23 rue de la Meuse

Laxou 54520 Meurthe-et-Moselle Grand Est



L’événement LA GUINGUETTE – JEUX ET FAMILLES EN FÊTE Laxou a été mis à jour le 2024-01-17 par DESTINATION NANCY