Lawrence Malstaf Palais Galliera – Musée de la Mode de la Ville de Paris, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 00h00

.Tout public. gratuit

Shrink 01995, installation performative de Lawrence Malstaf.

Le travail de Lawrence Malstaf (né en 1972 en Belgique et vivant en Norvège) se situe à la frontière entre les arts visuels et les arts de la scène. L’artiste développe des installations et des performances centrées sur le mouvement, le hasard, l’ordre et le chaos. Ses projets utilisent souvent la physique et les nouvelles technologies comme point de départ ou d’inspiration pour créer des espaces sensoriels.

Dans Shrink 01995, les performeurs sont pris entre deux grandes feuilles de plastique transparent qui forment de véritables tableaux vivants suspendus. À l’intérieur de chacun, un dispositif aspire progressivement l’air et laisse le corps du performeur comme emprisonné sous vide, flottant et respirant à l’aide d’un tube transparent.

Peu à peu, la pression de l’air fige les corps emballés et en limite leurs mouvements. Telle une chrysalide, les performeurs se meuvent dans une extrême lenteur et changent délicatement de position, allant d’une posture embryonnaire à celle d’un corps crucifié. Ils sont à l’image de notre monde en pleine mutation et dans lequel l’humain cherche perpétuellement à subtilement s’adapter.

Avec Shrink 01995, c’est un ballet en apesanteur, d’une étonnante sérénité qui s’offre au spectateur.

Avec la participation de Paris Musées.

Palais Galliera – Musée de la Mode de la Ville de Paris 10, avenue Pierre-1er-de-Serbie 75116 Paris

Contact : https://www.lawrencemalstaf.com/

TallieuArtOffice, Shrink 01995, KIKK Festival 2017, Namur