LAWRENCE LE TRIANON Paris, lundi 8 juillet 2024.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets- Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) du 25 janvier 2024 à 10 heures au 25 janvier 2024 à 18 heuresComme l’écrit NPR, les frères et sœurs Clyde et Gracie Lawrence ne forment pas un binôme typique . Clyde Lawrence et Gracie Lawrence écrivent des chansons et écoutent d’innombrables disques de Stevie Wonder, Randy Newman et Aretha Franklin dans l’appartement familial de New York depuis qu’ils sont tout petits. Après avoir joué ensemble pendant des années, ils ont officiellement créé Lawrence, un groupe de soul-pop de huit musiciens composés d’amis d’enfance et de l’université. Le groupe a depuis conquis un public fidèle grâce à sa musique très énergique, axée sur les claviers, avec des cuivres énergiques et des chants explosifs.En juillet 2021, Lawrence a sorti son nouvel album, Hotel TV, et est devenu le premier groupe à sortir de la musique sous Beautiful Mind Records, le label de Jon Bellion, producteur, auteur-compositeur et artiste récompensé aux Grammy Awards, il a également coproduit et coécrit les chansons de l’album. Les titres de Hotel TV ont été streamés des dizaines de millions de fois toutes les plateformes et sont devenu viraux sur Tik Tok et Instagram. Le premier single de l’album, Don’t Lose Sight , a fait l’objet d’une publicité internationale de Microsoft, qui l’a propulsé dans le Top 20 des Shazam Pop Charts aux États-Unis et a également atteint le 33ème rang du Top 40. Le groupe a interprété Don’t Lose Sight sur le plateau de Jimmy Kimmel Live, et sur le Late Show avec Stephen Colbert, ils ont également clôturé leurs deux concerts à Coachella avec cette chanson (l’intégralité du public chantait !). Le groupe travaille sur un nouvel album et leur single le plus récent, 23 , est sorti en novembre 2023. Ils ont joué 23 et d’autres nouveaux morceaux en direct lors de leur concert au Jingle Ball en 2023.Les tournées ont été un élément clé du succès du groupe ; en 2023, le groupe s’est joint aux JonasBrothers pour une tournée de quatre mois et soixante-cinq concerts à travers l’Amérique du Nord. La sortie de Hotel TV a également été appuyée par le Hotel TV Tour, une tournée de 53 villes à travers les principales villes d’Amérique du Nord, y compris des concerts à guichets fermés au Terminal 5 de New York, au House of Blues de Chicago et au Royale de Boston, entre autres. Le groupe sort une série documentaire sur ses aventures sur la route de leur Hotel TV Tour , diffusée tout au long de l’été et de l’automne 2023 sur YouTube. Le groupe a suivi sa tournée Hotel TV Tour avec une tournée en tête d’affiche avec MisterWives, et a terminé l’année 2022 avec son tout premier festival Lawrence intitulé Staycation , qui comprenait trois nuits de spectacles en tête d’affiche à guichets fermés au Brooklyn Steel, qu’ils ont organisé avec de nombreux invités spéciaux et des sets qui ne se répètent pas. Lawrence a également effectué une tournée européenne en mars, avec des concerts à guichets fermés à Londres, Paris et Amsterdam. En plus de faire la première partie de la tournée des Jonas Brothers en Amérique du Nord en 2023, ils ont aussi tourné avec des artistes tels que Lake Street Dive, Vulfpeck, Jon Bellion, Jacob Collier, Soulive, O.A.R. et Bernhoft et ont participé à de grands festivals tels que Coachella, Bonnaroo, Outside Lands, Firefly, Okeechobee,Hangout et Summerfest. Ils se sont produits sur Jimmy Kimmel Live, The Late Show avec Stephen Colbert, The Today Show & ; NBC’s Last Call avec Carson Daly.En plus de créer de la musique, en décembre 2022, Clyde Lawrence (voix principale, claviers) a rédigé un article publié par le New York Times concernant les dynamiques injustes auxquelles les artistes sont confrontés dans l’industrie de la musique live en raison de la fusion de Ticketmaster et Live Nation. En janvier 2023, Clyde Lawrence et Jordan Cohen (saxophone, responsable de la tournée) ont été invités à témoigner lors d’une audience du Comité judiciaire du Sénat américain à Washington, D.C., sur le sujet de la billetterie pour les événements live. Ils ont siégé aux côtés d’autres professionnels de l’industrie, ainsi que d’experts en droit antitrust, pour témoigner de leurs expériences en tant que groupe en tournée jouant dans des lieux appartenant à Live Nation à travers les États-Unis. Lawrence et Cohen continuent de sensibiliser sur les défis dans le domaine de la promotion d’événements live et de la billetterie lors d’entretiens avec des médias tels que NBC News, Vice News, Politico et d’autres.En 2024, le groupe entamera une nouvelle ère – Family Business. En janvier, Lawrence annonce la sortie de eur quatrième album studio, Family Business, qui sortira mi-2024, ainsi que leur plus grande tournée en Europe (été 2024) et en Amérique du Nord (automne 2024).

LE TRIANON 80 Boulevard Rochechouart 75018 Paris 75