Lawrence d’Arabie Théâtre des halles, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Avignon.

Lawrence d’Arabie

du mercredi 7 juillet au vendredi 30 juillet à Théâtre des halles

[[https://youtu.be/nAewxZp0TCM](https://youtu.be/nAewxZp0TCM)](https://youtu.be/nAewxZp0TCM) Eric Bouvron met en scène l’histoire de T. E Lawrence, ce jeune archéologue Britannique, devenu officier du renseignement dans le désert du Moyen Orient pendant la Première Guerre mondiale. Un spectacle abordant les thèmes de l’amitié, de la loyauté et de la trahison, dans un contexte géopolitique fascinant dont l’écho résonne encore très fortement aujourd’hui. Une épopée basée sur une histoire vraie, mélangeant l’Histoire, la tragédie et la comédie. Quatre-vingt-dix personnages (incluant des chameaux!) joués par huit comédiens, accompagnés par trois musiciens/chanteurs. Ils jouent, dansent, combattent, et créent l’univers oriental dans un décor minimaliste, propre au style d’Eric. Nous sommes en 1916. La première guerre mondiale fait rage. Dans le désert d’Arabie, à l’époque contrôlé par l’Empire Ottoman, allié de l’Allemagne, se joue l’avenir de tout le Moyen-Orient. Un jeune et brillant archéologue anglais, Thomas Edward Lawrence, passionné par la culture arabe dont il maîtrise la langue et les dialectes locaux, se révèle vite être un précieux atout pour l’armée britannique, qui l’enrôle au sein des services du renseignement. Le récit de ses exploits, relayés par les premiers correspondants de guerre font de lui un héros dans son pays, rapidement promu capitaine. En parallèle, Lawrence, qui a adopté le mode de vie local et s’habille comme les membres des tribus du désert, gagne la confiance des Arabes, qui le considèrent désormais comme un des leurs. Le succès de l’opération de sabotage du chemin de fer du Hejaz, menée par le Prince Faisal, chef des tribus, et commandée par le capitaine Lawrence, rassurent les dirigeants arabes sur l’engagement britannique à défendre la cause que l’Occident lui-même leur a suggèré, celle de la création d’une nation Arabe unie et indépendante. Mais ce que Lawrence ignore, c’est que les gouvernements français et anglais ont déjà secrètement signé l’accord Sykes-Picot, qui prévoit, une fois la guerre gagnée, le découpage de la région à leur seul profit respectif. Jusqu’où pourra alors aller la loyauté de Lawrence à l’égard de ses frères d’armes, qui le voient tel un prophète, quand, sans devoir renier sa patrie, il mesurera l’étendue du mensonge orchestré ? Lui reste-t-il un quelconque espoir de parvenir à renverser la situation et tenir sa promesse ?

entrée libre – reservation nécessaire

Compagnie BAREFOOT, direction artistique ERIC BOUVRON

Théâtre des halles Rue du Roi René, 84000 Avignon Avignon Vaucluse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T21:30:00 2021-07-07T23:20:00;2021-07-08T21:30:00 2021-07-08T23:20:00;2021-07-09T21:30:00 2021-07-09T23:20:00;2021-07-10T21:30:00 2021-07-10T23:20:00;2021-07-11T21:30:00 2021-07-11T23:20:00;2021-07-12T21:30:00 2021-07-12T23:20:00;2021-07-14T21:30:00 2021-07-14T23:20:00;2021-07-15T21:30:00 2021-07-15T23:20:00;2021-07-16T21:30:00 2021-07-16T23:20:00;2021-07-17T21:30:00 2021-07-17T23:20:00;2021-07-18T21:30:00 2021-07-18T23:20:00;2021-07-19T21:30:00 2021-07-19T23:20:00;2021-07-21T21:30:00 2021-07-21T23:20:00;2021-07-22T21:30:00 2021-07-22T23:20:00;2021-07-23T21:30:00 2021-07-23T23:20:00;2021-07-24T21:30:00 2021-07-24T23:20:00;2021-07-25T21:30:00 2021-07-25T23:20:00;2021-07-26T21:30:00 2021-07-26T23:20:00;2021-07-28T21:30:00 2021-07-28T23:20:00;2021-07-29T21:30:00 2021-07-29T23:20:00;2021-07-30T21:30:00 2021-07-30T23:20:00