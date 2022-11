« LAWRENCE D’ARABIE » THEÂTRE

2023-02-16 – 2023-02-16 25 25 EUR D’Eric Bouvron, co-écrit avec Benjamin Penamaria

> Avec Kevin Garnichat, Alexandre Blazy ou Benjamin Penamaria, Matias Chebel, Stefan Godin, Slimane Kacioui, Yoann Parize, Julien Saada et Ludovic Thievon

> Composition et musique live Julien Gonzales, Cécilia Meltzer, Raphaêl Maillet ou Marie-Anne Favreau

> Mise en scène, Eric Bouvron assisté de Jérémy Coffman

> Lumières, Edwin Garnier – Costumes, Nadège Bulfay

> Production, Atelier Théâtre Actuel, Barefoot Productions et Roméo Drive Productions

> 2 nominations aux Molières Oubliez le film ! « Tout est une question de point de vue ». En pleine Première Guerre mondiale, un jeune et brillant archéologue, Thomas Edward Lawrence, passionné par la culture arabe dont il maîtrise la langue et les dialectes locaux, devient officier de liaison pour l’armée britannique.

Il se trouve alors propulsé au coeur de la révolte des Arabes contre l’Empire Ottoman, sans pouvoir tenir les promesses qu’il leur avait faites… BILLETTERIE :

> Sur internet : https://www.vostickets.eu/billet?id=AGDE_SAISON_CULTURELLE

> Direction des Affaires Culturelles -Maison du Coeur de Ville d’Agde-Rue Louis Bages, du lundi au vendredi de 9h à 12h #SAISONCULTURELLE Théâtre – Epopée, d »Eric Bouvron, co-écrit avec Benjamin Penamaria, 2 nominations aux Molières. #SAISONCULTURELLE dernière mise à jour : 2022-11-22 par

