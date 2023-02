LAWRENCE D?ARABIE SALLE THEATRE VITRE Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

LAWRENCE D?ARABIE SALLE THEATRE, 9 février 2023 00:00, VITRE. LAWRENCE D?ARABIE LAWRENCE D’ARABIE. Un spectacle à la date du 2023-02-09 au 2023-03-24 20:30. Tarif : 33.5 38.5 euros. SALLE THEATRE VITRE Ille-et-Vilaine . L’ESPACE CULTUREL LA FLEURIAYE (Lic 3-1075813) présente ce spectacle Théâtre à partir de 12 ans. Cette épopée théâtrale d’Eric Bouvron, basée sur l’histoire vraie de l’archéologue T. E. Lawrence, retrace la grande histoire de la révolte arabe qui entraîna la chute de l’Empire Ottoman. Les 8 comédiens, accompagnés par trois musiciens/chanteurs jouent, dansent, combattent et créent l’univers oriental dans un décor minimaliste. Brillant. D’Eric Bouvron. 2 Nominations aux Molières 2022. Votre billet est ici. L’ESPACE CULTUREL LA FLEURIAYE (Lic 3-1075813) présente ce spectacle Théâtre à partir de 12 ans.

Lieu SALLE THEATRE Adresse 2 rue de Strasbourg Ville VITRE Tarif 33.5-38.5 euros

SALLE THEATRE VITRE Ille-et-Vilaine

