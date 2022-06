Lawrence d’Arabie – Saison Fleuriaye Fleuriaye (La), 8 février 2023, Carquefou.

2023-02-08

Horaire : 20:45 22:35

Gratuit : non de 27,50 € à 48,50 €BILLETTERIES à l’unité à partir du 28 juin 2022 :- sur www.theatre-carquefou.fr- à la Fleuriaye – du mardi au vendredi de 14h30 à 18h

Théâtre. Épique et fraternelle, cette épopée théâtrale retrace la grande histoire de la révolte arabe qui entraîna la chute de l’Empire Ottoman. Brillant.1916, dans le désert d’Arabie contrôlé par l’Empire Ottoman, allié de l’Allemagne, se joue l’avenir de tout le Moyen-Orient. Thomas Edward Lawrence, jeune et brillant archéologue anglais, passionné par la culture arabe dont il maîtrise la langue et les dialectes locaux, se révèle être un précieux atout pour l’armée britannique, qui l’enrôle au sein des services du renseignement. Rapidement promu capitaine, il devient un héros dans son pays, et est considéré par les tribus arabes comme l’un des leurs. Mais jusqu’où ira la loyauté de Lawrence à l’égard de ses frères d’armes quand il mesurera l’étendue du mensonge orchestré par les gouvernements français et anglais sur le découpage de la région, à leur seul profit, une fois la guerre gagnée ?Sur scène, trois musiciens-chanteurs et huit comédiens interprétant une soixantaine de personnages, jouent, dansent, combattent et déploient leurs talents. Ensemble, ils dessinent sous nos yeux cette fresque aux couleurs orientales, à la dimension cinématographique. Librement inspiré de la vie de T. E. LawrenceÉcriture : Éric Bouvron et Benjamin PenamariaMise en scène : Éric BouvronAvec Kevin Garnichat, Alexandre Blazy, Matias Chebel, Stefan Godin, Slimane Kacioui, Yoann Parize, Julien Saada, Ludovic ThievonComposition et musique live : Julien Gonzales, Raphaël Maillet ou Marie-Anne Favreau, Cecilia MeltzerDurée : 1h50 Tout public à partir de 12 ans

Fleuriaye (La) Carquefou 44470

02 28 22 24 24 http://www.theatre-carquefou.fr/ theatre@mairie-carquefou.fr https://www.theatre-carquefou.fr