2023-02-17 – 2023-02-17

EUR 5 15 Nouveau rendez-vous, nouveau décor pour les ATP de Lunel. Et avec ce nouveau spectacle, c’est un périple à travers la péninsule arabique que les ATP proposent. Une épopée, mélangeant l’Histoire, la tragédie et la comédie, fondée sur l’histoire de Thomas Edward Lawrence, jeune archéologue britannique, devenu officier du renseignement dans le désert du Moyen-Orient pendant la Première Guerre mondiale. Une histoire d’aventure et d’action fascinante qui nous invite au voyage. Tout le monde connaît Lawrence d’Arabie grâce ou à cause du film aux 7 oscars. Les images, l’acteur, la musique font partie des grands classique, du panthéon cinématographique. Mais le metteur en scène Eric Bouvron a réussi l’exploit avec son adaptation théâtrale de faire oublier le cinéma. La pièce a d’ailleurs déjà la reconnaissance de ses paires avec deux nominations aux Molières 2022.

À travers l’histoire de l’officier et écrivain britannique Thomas Edward Lawrence, Bouvron nous fait parcourir les plaines sauvages et les déserts du Proche-Orient grâce à une troupe qui se démultiplie avec une incroyable énergie. À travers cette fable, il aborde les thèmes de l’amitié, de la loyauté et de la trahison, dans un contexte géopolitique fascinant dont l’écho résonne encore.

