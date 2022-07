Lawrence d’Arabie, 4 février 2023, .

Lawrence d’Arabie



2023-02-04 – 2023-02-04

Cette adaptation de LAWRENCE D’ARABIE par Eric BOUVRON, véritable épopée théâtrale, a été le coup de coeur du dernier festival d’Avignon et est nominée deux fois aux Molières.

Guerre de 14-18. Dans le désert d’Arabie, se joue l’avenir de tout le Moyen-Orient. T.E. Lawrence, passionné par la culture arabe gagne la confiance des Arabes qui le considèrent désormais comme l’un des leurs. Le succès de l’opération de sabotage du chemin de fer du Hejaz, menée par les tribus et commandée par Lawrence, rassure les dirigeants arabes sur l’engagement britannique à défendre leur cause. Mais ce que Lawrence ignore, c’est que les gouvernements français et anglais ont déjà secrètement signé l’accord Sykes-Picot, qui prévoit, une fois la guerre gagnée, le découpage de la région à leur seul profit.

Sur scène deux musiciens, une chanteuse et une troupe de neuf comédiens nous transportent ailleurs.

Cette adaptation de LAWRENCE D’ARABIE par Eric BOUVRON, véritable épopée théâtrale, a été le coup de coeur du dernier festival d’Avignon et est nominée deux fois aux Molières.

Guerre de 14-18. Dans le désert d’Arabie, se joue l’avenir de tout le Moyen-Orient. T.E. Lawrence, passionné par la culture arabe gagne la confiance des Arabes qui le considèrent désormais comme l’un des leurs. Le succès de l’opération de sabotage du chemin de fer du Hejaz, menée par les tribus et commandée par Lawrence, rassure les dirigeants arabes sur l’engagement britannique à défendre leur cause. Mais ce que Lawrence ignore, c’est que les gouvernements français et anglais ont déjà secrètement signé l’accord Sykes-Picot, qui prévoit, une fois la guerre gagnée, le découpage de la région à leur seul profit.

Sur scène deux musiciens, une chanteuse et une troupe de neuf comédiens nous transportent ailleurs.

+33 5 59 22 44 66

Cette adaptation de LAWRENCE D’ARABIE par Eric BOUVRON, véritable épopée théâtrale, a été le coup de coeur du dernier festival d’Avignon et est nominée deux fois aux Molières.

Guerre de 14-18. Dans le désert d’Arabie, se joue l’avenir de tout le Moyen-Orient. T.E. Lawrence, passionné par la culture arabe gagne la confiance des Arabes qui le considèrent désormais comme l’un des leurs. Le succès de l’opération de sabotage du chemin de fer du Hejaz, menée par les tribus et commandée par Lawrence, rassure les dirigeants arabes sur l’engagement britannique à défendre leur cause. Mais ce que Lawrence ignore, c’est que les gouvernements français et anglais ont déjà secrètement signé l’accord Sykes-Picot, qui prévoit, une fois la guerre gagnée, le découpage de la région à leur seul profit.

Sur scène deux musiciens, une chanteuse et une troupe de neuf comédiens nous transportent ailleurs.

Entractes Organisations

dernière mise à jour : 2022-07-02 par