EXPOSITION : « LES LAVANDIÈRES » Lavoye, 1 juillet 2023, Lavoye.

Lavoye,Meuse

Exposition ludique et pédagogique proposée par le Terroirs et traditions. Une occasion de se replonger dans les grandes lessives d’antan et de découvrir l’ambiance des années 1900.

Journée de grande lessive reconstituée avec les gestes ancestraux et ustensiles.. Tout public

Vendredi 2023-07-01 09:00:00 fin : 2023-09-30 18:00:00. EUR.

Lavoye 55120 Meuse Grand Est



Fun and educational exhibition proposed by the Terroirs et traditions. An opportunity to go back to the great washings of yesteryear and to discover the atmosphere of the 1900s

A day of reconstructed laundry with traditional gestures and utensils.

Una exposición lúdica y pedagógica organizada por Terroirs et traditions. Es la ocasión de retroceder en el tiempo hasta los grandes lavados de antaño y descubrir el ambiente de los años 1900.

Una recreación de un día de lavado, utilizando métodos y utensilios tradicionales.

Eine spielerische und pädagogische Ausstellung, die von Terroirs et traditions angeboten wird. Eine Gelegenheit, sich in die große Wäsche von früher zu versetzen und die Atmosphäre der 1900er Jahre zu entdecken

Ein Tag der großen Wäsche wird mit den althergebrachten Gesten und Utensilien nachgestellt.

Mise à jour le 2023-07-12 par OT COEUR DE LORRAINE