Place de la Mairie, le lundi 21 juin à 19:00

LAVOMATIC ?! Trois filles dans le vent et un garçon. Elles ne font pas la lessive mais elles inscrustent leurs belles mélodies dans la tête de tous les mélomanes. Un vrai combo de musciennes qui traverse le rock pour lui apporter une nouvelle fraicheur. Curieux et rafraichissant. À voir absolument sur scène ! [[https://youtu.be/Vy4GqkW7YsE](https://youtu.be/Vy4GqkW7YsE)](https://youtu.be/Vy4GqkW7YsE) [[https://fb.watch/v/1flY0IVxu/](https://fb.watch/v/1flY0IVxu/)](https://fb.watch/v/1flY0IVxu/)

Entrée libre, concert gratuit

Venez découvrir sur scène les groupes issus du Réacteur pour cette journée dédiée à toutes les musiques Place de la Mairie place de la Mairie 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine

2021-06-21T19:00:00 2021-06-21T19:45:00

