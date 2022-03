Lavoirs et fontaines du Val-d’Oise Médiathèque de Domont Domont Catégories d’évènement: Domont

Lavoirs et fontaines du Val-d'Oise

Médiathèque de Domont, 31 mars 2022, Domont.

du jeudi 31 mars au jeudi 14 avril à Médiathèque de Domont

Du 31 mars au 14 avril 2022, la médiathèque de Domont expose 21 clichés réalisés par François Vuillemet, habitant de la ville. Dix-sept sont consacrés aux lavoirs et aux fontaines du département et deux à la ville de Domont.

Entrée libre

Médiathèque de Domont 66 avenue Jean Jaurès Domont

2022-03-31 au 2022-04-14

