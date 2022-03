Lavoirs en lumières Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe Catégories d’évènement: Orne

Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe Orne Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe 19h30 : départ de la randonnée pédestre des lavoirs (à la médiathèque)

20h : étape des marcheurs au lavoir du “Ménil-Géru” où les personnes qui le souhaitent pourront les retrouver jusqu’à 21 h, animations sur le site, pique-nique tiré du sac (possibilité de restauration rapide sur place, uniquement sur réservation avant le 13/05, à la médiathèque ou au 06.28.93.32.48)

21h : départ de la deuxième demi-étape de la randonnée pédestre des lavoirs

21h30 : arrivée des marcheurs au lavoir du “Houx”, où les personnes qui le souhaitent pourront les retrouver jusqu’à 22h, animations

23h30 retour des marcheurs à la médiathèque

mediatheque.stegauburge@orange.fr +33 6 28 93 32 48

