Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe Orne Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe 19 h 30 : départ de la randonnée pédestre des lavoirs 20 h-21 h : étape au lavoir du «Ménil-Géru». Animations, repas avec pique-nique tiré du sac et possibilité de restauration rapide sur place (uniquement sur inscription, avant le 8/05, à la médiathèque ou au 06.28.93.32.48).

Parking pour les véhicules. 21 h : départ vers le lavoir du Houx 21 h 30 : animations sur le site du lavoir du «Houx» 23 h 15 : retour des marcheurs à la médiathèque Gratuit (sauf le plateau-repas au «Ménil-Géru») mediatheque.stegauburge@orange.fr +33 6 28 93 32 48

Parking pour les véhicules. 21 h : départ vers le lavoir du Houx 21 h 30 : animations sur le site du lavoir du «Houx» 23 h 15 : retour des marcheurs à la médiathèque Gratuit (sauf le plateau-repas au «Ménil-Géru»)

