Vannes Soirée tournoi et banquet dans les jardins des remparts Lavoirs de La Garenne Vannes, 16 septembre 2023, Vannes. Soirée tournoi et banquet dans les jardins des remparts Samedi 16 septembre, 19h00 Lavoirs de La Garenne RDV Jardin des remparts / Renseignements 02 97 01 64 00 Venez festoyer en l’honneur du duc Jean IV de Montfort, victorieux de la guerre de succession du duché de Bretagne.

19h : grand tournoi en l’honneur de Jean IV avec la Cie Arkaval sous la direction de Manu Hottin

20h-23h : banquet en l’honneur de Jean IV joué par la Cie Instant(s), agrémenté de danse (spectacle en Bretagne) et de musique

Banquet médiéval ouvert à tous en partenariat avec les associations de commerçants du centre-ville.

Mis en scène sous la direction artistique de Hervé Richardot de la Cie Instant(s) en partenariat avec Arkaval spectacles, le Cours Charmey et la Cie Spectacle en Bretagne Lavoirs de La Garenne 15 rue, Porte Poterne, rue Francis Decker 56000 Vannes Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne https://www.mairie-vannes.fr/uploads/tx_egestiondoc/lavoirs.pdf;http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/lavoirs-de-la-garenne-15-rue-porte-poterne-vannes/077e4b11-677c-40a8-aff2-b60c85e2facd Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T19:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:00:00+02:00

