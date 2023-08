Exposition photos dans les lavoirs communaux Lavoirs communaux de Gouvernes Gouvernes Catégories d’Évènement: Gouvernes

Seine-et-Marne Exposition photos dans les lavoirs communaux Lavoirs communaux de Gouvernes Gouvernes, 15 septembre 2023, Gouvernes. Exposition photos dans les lavoirs communaux 15 – 17 septembre Lavoirs communaux de Gouvernes Attention aux quelques marches pour descendre dans les lavoirs Une exposition photos sur le patrimoine de la ville de Gouvernes à découvrir dans les lavoirs de la commune.

Des photographies décalées pour découvrir un patrimoine avec un autre regard, en libre visite dans les vieux lavoirs de la commune. Une façon originale de découvrir les édifices ouverts durant les 3 journées du patrimoine. L’église qui se trouve sur le chemin des lavoirs sera également ouverte pour permettre aux visiteurs de découvrir les beautés du village. Lavoirs communaux de Gouvernes 77400 Gouvernes Gouvernes 77400 Seine-et-Marne Île-de-France http://www.s2griff.fr Une exposition photos exposée dans les 3 lavoirs communaux de la ville et mettant en avant les lavoirs et le patrimoine de Gouvernes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:30:00+02:00

Lavoirs communaux de Gouvernes
77400 Gouvernes
Gouvernes 77400 Seine-et-Marne Île-de-France

