Exposition du Lavoir Vasserot – 24ème Salon Art & Essai Lavoir Vasserot Saint-Tropez, 9 novembre 2023, Saint-Tropez.

Saint-Tropez,Var

Salon d’Art & Essai : le 24ème au Lavoir Vasserot.

Quatre ans après la dernière édition, le salon d’Art & Essai revient sous la forme de trois sessions présentant à chaque fois quatre artistes, peintres et sculpteurs..

2023-11-09 14:30:00 fin : 2023-11-19 18:30:00. .

Lavoir Vasserot Rue Quaranta

Saint-Tropez 83990 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Salon d’Art & Essai: the 24th at Lavoir Vasserot.

Four years after the last edition, the Salon d’Art & Essai returns in the form of three sessions, each featuring four artists, painters and sculptors.

Salon d’Art & Essai: la 24ª edición en el Lavoir Vasserot.

Cuatro años después de su última edición, el Salon d’Art & Essai regresa en forma de tres sesiones, cada una de ellas protagonizada por cuatro artistas, pintores y escultores.

Salon d’Art & Essai: die 24. im Lavoir Vasserot.

Vier Jahre nach der letzten Ausgabe kehrt der Salon d’Art & Essai in Form von drei Sitzungen zurück, in denen jeweils vier Künstler, Maler und Bildhauer, vorgestellt werden.

