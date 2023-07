Visite libre du lavoir de Saint-Julien-du-Sault Lavoir Saint-Julien-du-Sault Saint-Julien-du-Sault Catégories d’Évènement: Saint-Julien-du-Sault

Yonne Visite libre du lavoir de Saint-Julien-du-Sault Lavoir Saint-Julien-du-Sault Saint-Julien-du-Sault, 16 septembre 2023, Saint-Julien-du-Sault. Visite libre du lavoir de Saint-Julien-du-Sault 16 et 17 septembre Lavoir Saint-Julien-du-Sault Entrée libre Découvrez le lavoir alimenté par l’eau de la source des Fontenottes, qui, selon la légende, jaillit lorsque Saint-Julien toucha terre avec son cheval après un bond prodigieux depuis la chapelle du château de Vauguillain. Lavoir Saint-Julien-du-Sault Rue du Bois frileux 89330 Saint-Julien-du-Sault Saint-Julien-du-Sault 89330 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 63 22 95 http://www.stjuliendusault.com Lavoir alimenté par l’eau de la source des Fontenottes, celle qui, selon la légende, jaillit lorsque Saint-Julien toucha terre avec son cheval après un bond prodigieux depuis la chapelle du château de Vauguillain. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

