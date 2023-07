Rencontre des Arts, semaine culturelle : animation musicale : tout le monde chante avec Gazte Zaharrak Lavoir Saint-Jean-le-Vieux, 11 juillet 2023, Saint-Jean-le-Vieux.

Saint-Jean-le-Vieux,Pyrénées-Atlantiques

Sur le site naturel du lavoir de Saint Jena le vieux, le groupe Gazte Zaharrak vous invitera à chanter et fredonner des chansons d’hier et d’aujourd’hui. Ce sera un vrai moment de détente et d’émotion..

2023-07-11 fin : 2023-07-11 . EUR.

Lavoir

Saint-Jean-le-Vieux 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On the natural site of the Saint Jena le vieux washhouse, the Gazte Zaharrak group will invite you to sing and hum songs from yesterday and today. It will be a real moment of relaxation and emotion.

En el paraje natural del lavadero de Saint Jena le vieux, el grupo Gazte Zaharrak le invitará a cantar y tararear canciones de ayer y de hoy. Será un auténtico momento de relajación y emoción.

Auf dem natürlichen Gelände des Waschhauses von Saint Jena le vieux wird die Gruppe Gazte Zaharrak Sie einladen, Lieder von gestern und heute zu singen und zu summen. Es wird ein echter Moment der Entspannung und der Emotionen sein.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme Pays Basque