Le corbeau et le renard, Le loup et l’agneau, Le loup et le chien, Le chêne et le roseau, Le savetier et le financier, La grenouille qui se veut aussi grosse que le bœuf, Le laboureur et ses enfants sont quelques-unes des dix fables du fabuliste qu’interprètent sur scène Marie-Eva Martin, Matthieu Jouanneau et le musicien Fred-Albert Lelay en langue des signes. C’est la rencontre entre la langue Française, la langue des signes, les bruitages et la musique.

Dans le cadre du festival Emmenez-moi. Renseignements et programme complet : https://emmenezmoi.fr/fr/saint-loup-de-naud

Lavoir rue des Vieux Moulins 3 rue des Vieux Moulins 77650 Saint-Loup-de-Naud Saint-Loup-de-Naud 77650 Seine-et-Marne Île-de-France

2023-06-25T14:00:00+02:00 – 2023-06-25T14:45:00+02:00

©Flori Loredana