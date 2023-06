Concert » Proquartet » Lavoir rue des Vieux Moulins Saint-Loup-de-Naud, 25 juin 2023, Saint-Loup-de-Naud.

Les artistes du Quatuor Elmire (trio à cordes) animera et mettre en valeur le lien entre la musique et la nature.

Dans le cadre du festival Emmenez-moi. Renseignements et programme complet : https://emmenezmoi.fr/fr/saint-loup-de-naud

2023-06-25T13:15:00+02:00 – 2023-06-25T14:00:00+02:00

©Amaury Viduvier