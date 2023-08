Parcours libre de Thonon Art Urbain Lavoir place de la Résistance Thonon-les-Bains Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

Thonon-les-Bains Parcours libre de Thonon Art Urbain Lavoir place de la Résistance Thonon-les-Bains, 16 septembre 2023, Thonon-les-Bains. Parcours libre de Thonon Art Urbain 16 et 17 septembre Lavoir place de la Résistance La Ville de Thonon met en avant l’art urbain en invitant des artistes de tous horizons au cœur de la cité. Après les interventions artistiques de Madame sur le lavoir de Rives en 2021 et de Levalet à Vongy en 2022, Thonon Art Urbain 2023 se porte sur la renaissance artistique du lavoir de la place de la Résistance, situé au croisement des avenues des Allinges et de la Libération. Lavoir place de la Résistance 6 avenue de la libération 74200 Thonon-les-Bains Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

