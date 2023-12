Stage de « mixage » de musique au studio son Lavoir Numérique / Gentilly / 94 Gentilly, 3 janvier 2024, Gentilly.

Stage de « mixage » de musique au studio son 3 janvier – 20 avril 2024 Lavoir Numérique / Gentilly / 94 Gratuit sur inscriptions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-03T10:00:00+01:00 – 2024-01-03T17:00:00+01:00

Fin : 2024-04-20T10:00:00+02:00 – 2024-04-20T17:00:00+02:00

Ce stage en 2 temps permettra d’initier un savoir faire en affinant ses oreilles, découvrant les principes et outils essentiels du traitement du son et expérimentant les bases du mixage audio sur des cas pratiques.

Dans un deuxième temps, les stagiaires travailleront sur leur propres productions et développeront une méthodologie adaptée à leur projet.

Dates et réservation (avant Noël 2023)

3 au 5 janvier 2024 (10h-17h avec pause déjeuner)

du 19 au 20 avril 2024 (10h-17h avec pause déjeuner)

Ouvert à tous. Il n’est pas nécessaire d’être inscrit au conservatoire, ni même d’habiter le territoire.

Gratuit sur réservation obligatoire auprès de Lambert Combes : lambert.combes@grandorlyseinebievre.fr

Joindre lors de l’inscription : au moins 1 extrait de vos productions (finalisées ou non) et au moins extraits de musiques de référence.

Lavoir Numérique / Gentilly / 94 4 rue de Freiberg 94250 Gentilly Gentilly 75013 Quartier de la Maison-Blanche Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « lambert.combes@grandorlyseinebievre.fr »}] [{« link »: « mailto:lambert.combes@grandorlyseinebievre.fr »}]

Mixage Atelier