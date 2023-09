Découvrez un lavoir inscrit au titre des Monuments historiques Lavoir municipal Pont-Saint-Esprit Catégories d’Évènement: Gard

Pont-Saint-Esprit Découvrez un lavoir inscrit au titre des Monuments historiques Lavoir municipal Pont-Saint-Esprit, 16 septembre 2023, Pont-Saint-Esprit. Découvrez un lavoir inscrit au titre des Monuments historiques 16 et 17 septembre Lavoir municipal Gratuit. Entrée libre. Le lavoir municipal de Pont-Saint-Esprit date du XIXe siècle. Inscrit au titre des Monuments historiques et primé aux « Rubans du Patrimoine », il a été édifié afin de magnifier cette entrée principale nommée faubourg Saint-Jacques.

Le lavoir a été construit selon les plans de l’architecte Pralong, dans un style néo-classique. La municipalité, avec l’aide de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, de la région Occitanie, du Département du Gard, et de la Fondation du Patrimoine, l’a restauré en 2015. Lavoir municipal Rue Jean-Moulin, 30130 Pont-Saint-Esprit Pont-Saint-Esprit 30130 Gard Occitanie 04 66 82 19 70 https://pontsaintesprit.fr/ Le lavoir municipal de Pont-Saint-Esprit date du XIXe siècle. Il a été édifié afin de magnifier cette entrée principale nommée faubourg Saint-Jacques. Le lavoir a été construit selon les plans de l’architecte Pralong, dans un style néo-classique. Ses dimensions monumentales permettent à deux ailes d’abriter des bassins de 14 x 4 m, de part et d’autre d’un corps central. Laissé sans entretien, il a bien failli disparaître. La municipalité, avec l’aide de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, de la région Occitanie, du Département du Gard, et de la Fondation du Patrimoine, l’a restauré en 2015. Le lavoir municipal a été inscrit au titre des Monuments historiques en 2005 et primé aux « Rubans du Patrimoine » en 2017.

Il accueille aujourd'hui notamment des concerts d'été.

