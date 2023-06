Le Banquet Culturel de la rue Léon Lavoir Moderne Parisien Paris, 15 septembre 2023, Paris.

Le Banquet Culturel de la rue Léon 15 – 17 septembre Lavoir Moderne Parisien Entrée libre

Tous les ans depuis 2020, la compagnie Graines de Soleil propose aux habitants de la Goutte d’Or un samedi culturel sous le signe de la convivialité et du vivre ensemble. Le tronçon de la rue d’Oran entre la rue Léon et la rue des poissonniers est piétonnisé. Avec la complicité de nos partenaires et voisins la Scène Barbès, le bar à concerts « Le 34 », Le Poulpe – La nouvelle Recyclerie, et l’intervention d’une cantine locale, le public est convié, autour d’un repas offert, à profiter de performances artistiques pluridisciplinaires.

Toutes les actions organisées dans le cadre du projet Banquet culture sont gratuites et ouvertes à tous.

Programmation des festivités en cours !

Lavoir Moderne Parisien 35 rue Léon 75018 Paris Paris 75018 Quartier de la Goutte-d’Or Île-de-France 0146060805 https://lavoirmoderneparisien.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T19:00:00+02:00 – 2023-09-15T22:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T19:30:00+02:00

© Charline Robbe