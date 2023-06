Visite libre du lavoir Lavoir Ménilles Ménilles Catégories d’Évènement: Eure

Visite libre du lavoir
Dimanche 17 septembre, 10h30
Lavoir

Visite de notre lavoir

Lavoir
Rue Roederer, 27120 Ménilles
Ménilles 27120 Eure Normandie
02 32 36 03 14
http://www.menilles.fr

Autrefois utilisés par les habitants pour les lessives, l'eau de pluie profitant de fissures et de lits d'argile rejaillit à la surface sous forme de sources.

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

