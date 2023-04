Visite libre du lavoir Gué-Hébert Lavoir Gué Hébert, 15 septembre 2023, Rânes.

La construction du lavoir Gué-Hébert remonte au début du XIXe siècle. Il fut construit au bord du ruisseau, la Rânette. En septembre 1881, les crues de la Rânette emportèrent un mur du lavoir et il fallut le restaurer. A la libération, en 1944, de nouveau très endommagé, il fut restauré et recouvert de tuiles mécanique. Avec l’aide du parc naturel régional Normandie-Maine et de son architecte, du pays d’accueil, la municipalité le restaure en se conformant aux plans du XIXe siècle, retrouvés aux archives départementales.

En 1990, Rânes participe à un concours organisé par la société pour la protection des Paysages et de l’Esthétique de la France Sites et Monuments pour les communes de moins de 10 0000 habitants. Elle obtient un prix national des monuments historiques et un diplôme.

