Visitez le lavoir

Meuse Visitez le lavoir Lavoir Érize-Saint-Dizier, 17 septembre 2023, Érize-Saint-Dizier. Visitez le lavoir Dimanche 17 septembre, 14h00 Lavoir Entrée libre Découvrez le lavoir d’Erize-Saint-Dizier. Lavoir rue de Sampigny 55000 Erize-Saint-Dizier Érize-Saint-Dizier 55000 Meuse Grand Est Le lavoir d’Erize-Saint-Dizier est une construction en pierre de taille datant du milieu du XIXe siècle, avec une couverture en tuiles « violon ». Il a été restauré en 2019-2020. Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

