Exposition et animations au lavoir du quai de Bethléem Lavoir du quai de Bethléem Clamecy Catégories d’Évènement: Clamecy

Nièvre Exposition et animations au lavoir du quai de Bethléem Lavoir du quai de Bethléem Clamecy, 16 septembre 2023, Clamecy. Exposition et animations au lavoir du quai de Bethléem 16 et 17 septembre Lavoir du quai de Bethléem Entrée libre À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’association Au fil des lavoirs propose une exposition et diverses animations.

Au programme samedi 16 septembre :

– une table ronde à 15h pour réfléchir à l’utilisation du lavoir restauré ;

– une animation musicale en soirée.

Le dimanche :

– une présentation d’œuvres choisies de Francis Hitier par le peintre lui-même sur le thème des fables de La Fontaine à partir de 14h ;

– une lecture de fables par Claude Baudoin, Jocelyne Claire et Martine Lemaître à 17h. Lavoir du quai de Bethléem Quai de Bethléem, 58500 Clamecy Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 27 50 70 http://www.clamecy.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 © Ville de Clamecy Détails Catégories d’Évènement: Clamecy, Nièvre Autres Lieu Lavoir du quai de Bethléem Adresse Quai de Bethléem, 58500 Clamecy Ville Clamecy Departement Nièvre Lieu Ville Lavoir du quai de Bethléem Clamecy

Lavoir du quai de Bethléem Clamecy Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clamecy/