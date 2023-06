Festival Traverse! Requin-Chagrin, Clara GUENOUN lavoir du prieuré Souvigné, 4 juillet 2023, Souvigné.

Souvigné,Deux-Sèvres

Festival Traverse! Requin-Chagrin, Clara GUENOUN (Cie des gens qui content)

A 21h – Souvigné, Lavoir du Prieuré

Quand le conte éclaire le monde avec ses noirs fracas et ses émerveillements… Marcher dans la ville, sentir le sable, se laisser bercer par les vagues… L’histoire d’une prof qui veut ouvrir de nouveaux horizons à des adolescents en quête de repères en leur racontant des histoires. Un spectacle empreint d’humanité qui porte un regard sensible sur la place des adolescents dans notre société.

Dès 12 ans

Tarif A

Organisé par la communauté de communes Haut Val de Sèvre.

lavoir du prieuré rue du prieuré

Souvigné 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Festival Traverse! Requin-Chagrin, Clara GUENOUN (Cie des gens qui content)

9pm – Souvigné, Lavoir du Prieuré

When storytelling enlightens the world with its dark crashes and wonders… Walk through the city, feel the sand, let yourself be rocked by the waves… The story of a teacher who wants to open up new horizons to teenagers in search of their bearings by telling them stories. A show imbued with humanity and a sensitive look at the place of teenagers in our society.

Ages 12 and up

Rate A

Organized by the communauté de communes Haut Val de Sèvre

¡Festival Traverse! Requin-Chagrin, Clara GUENOUN (Cie des gens qui content)

21.00 h – Souvigné, Lavoir du Prieuré

Cuando la narración ilumina el mundo con sus choques oscuros y sus maravillas… Pasee por la ciudad, sienta la arena, déjese mecer por las olas… La historia de un profesor que quiere abrir nuevos horizontes a adolescentes en busca de orientación contándoles historias. Un espectáculo lleno de humanidad que aborda con sensibilidad el lugar de los adolescentes en nuestra sociedad.

A partir de 12 años

Calificación A

Organizado por la Mancomunidad de municipios de Haut Val de Sèvre

Festival Traverse! Requin-Chagrin, Clara GUENOUN (Cie des gens qui content)

Um 21 Uhr – Souvigné, Lavoir du Prieuré

Wenn das Märchen die Welt mit ihrem dunklen Krach und ihren Wundern erleuchtet… Durch die Stadt laufen, den Sand riechen, sich von den Wellen schaukeln lassen… Die Geschichte einer Lehrerin, die Jugendlichen, die auf der Suche nach Orientierung sind, neue Horizonte eröffnen will, indem sie ihnen Geschichten erzählt. Eine von Menschlichkeit geprägte Aufführung, die einen sensiblen Blick auf den Platz der Jugendlichen in unserer Gesellschaft wirft.

Ab 12 Jahren

Tarif A

Organisiert von der Communauté de communes Haut Val de Sèvre

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Haut Val De Sèvre